Conte e squadra in sala video, confronto su 4 punti: il retroscena

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si focalizza su quello che è accaduto ieri a Castel Volturno con il confronto tra Conte e la squadra, un confronto atteso giorni dato che di mezzo c'erano le assenze per la sosta: "Il rientro di tutti i nazionali ha dettato un po' l'agenda della settimana. Dopo i tre giorni di permesso, Conte si è ripresentato lunedì a Castel Volturno, quasi trincerato dietro a uno strano silenzio. Si è concentrato sul campo, inutile parlare solo a una parte della squadra.

I giorni in famiglia gli hanno permesso di analizzare con più lucidità il momento e forse pure di capire le corde giuste da toccare una volta che sarebbe tornato a Napoli. Così ieri si è creata la situazione giusta al momento giusto. In sala video, dove tutti si sono riuniti per studiare l'Atalanta. È stata quella l'occasione per guardarsi di nuovo in faccia, parlare di ciò che sta accadendo, degli errori tecnico-tattici e di atteggiamento. E lì, inevitabilmente, si è tornati anche a parlare di soluzioni. Conte vuole rivedere una squadra. Compatta, affamata, feroce".