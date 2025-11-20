Graziani fa il nome: "Gattuso, convocalo per andare ai Mondiali"

L’ex calciatore Ciccio Graziani ha rilasciato un’intervista a Tuttosport sulla Nazionale italiana che attende il nome della rivale agli spareggi per il Mondiale. Graziani ha parlato delle scelte di Gattuso e ha fatto alcuni nomi su giocatori che potrebbero diventare protagonisti in futuro in maglia azzurra.

Su chi dovrebbe puntare Gattuso?

"Chiesa andrebbe preparato obbligatoriamente. In difesa spero che si rimetta Calafiori. Pio Esposito potrebbe diventare uno alla Harry Kane, un attaccante di primissimo livello".