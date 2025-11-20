Come sta Hojlund? L'annuncio della Gazzetta in vista di Napoli-Atalanta
Hojlund, ko martedì in nazionale contro la Scozia di McTominay, era uscito nel finale visibilmente stanco. Qualcuno, dopo il recente infortunio, aveva pensato al peggio, invece era semplice stanchezza accumulata. La conferma arriva anche da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola secondo cui la sostituzione con la Danimarca non rappresenta alcun motivo di preoccupazione e dunque per l'Atalanta, gara per lui da ex, ci sarà spazio come sempre per l'ex United al centro dell'attacco.
