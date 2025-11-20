Formazione Napoli, Gazzetta: "C'è una tentazione per Conte"

Ultime di formazione per il Napoli che sabato affronterà l'Atalanta al Maradona. Mancherà tra gli altri Anguissa e quindi serve coprire un vuoto a centrocampo. Di scelte parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"L'emorragia di centrocampisti costringe Conte a riflettere su possibili cambiamenti e la tentazione di ripresentarsi con il tridente appartiene anche a cause innaturali, come gli incidenti in serie che hanno sottratto incursori, mezze ali e bomber aggiunti. McTominay con Elmas possono sistemarsi al fianco di Lobotka; e Politano e Neres, come in passato, ritrovarsi a fungere da sostegno per Hojlund che non chiede altro, palloni nella profondità. Altrimenti, ci sarebbe Lucca, se la questione dovesse aver bisogno di altro", si legge.