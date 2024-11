ADL si gode il lavoro di Bianchini, l'uomo dei record: il patron valuta un nuovo incarico

Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sulla struttura societaria della SSC Napoli

Un'esplosione costruita con un lavoro intorno al brand, attraverso il restyling e la modernizzazione del logo, l'utilizzo di un font proprietario, una linea di abbigliamento apprezzatissima dai tifosi e una rinnovata produzione video e foto. La crescita è stata certificata da Brand Finance che per la prima volta ha inserito i partenopei nella sua top-20.

Il Napoli ha così attratto sponsor come Coca-Cola e ha rafforzato il rapporto con la città. Bianchini si è trasferito a Napoli con la famiglia per respirare il suo vissuto e raccontarlo in maniera coinvolgente. La svolta ha impattato anche sullo stadio, oggi il Maradona è costantemente sold out. Una rivoluzione nata da un'intuizione di De Laurentiis, che ha puntato su Bianchini e nei prossimi mesi potrebbe nominarlo direttore generale.