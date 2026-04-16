ADL sta per tornare in Italia: può essere al Maradona per la Lazio

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Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Sta per rientrare in Italia dal suo viaggio in America il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Secondo il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Adl potrebbe anche farcela per essere allo stadio sabato per la sfida contro la Lazio a Fuorigrotta. Poi vedremo quando ci sarà il famoso confronto con Conte per gettare le basi in vista della prossima stagione. 

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