Futuro Lukaku, tensioni in Medio Oriente complicano i piani sull'addio: la situazione

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Il Il Mattino si sofferma sul futuro di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli attualmente rimasto in Belgio per proseguire il percorso di riabilitazione. Secondo il quotidiano, il centravanti non ha ancora preso una decisione definitiva, ma gli ultimi sviluppi avrebbero di fatto aperto alla possibilità di una cessione anticipata. Una situazione che era già monitorata in ottica mercato, ma che ora sembra indirizzata verso una separazione sempre più concreta.

Il Napoli non si opporrebbe alla partenza del giocatore, ma resta da capire quale possa essere la destinazione. Già lo scorso dicembre, durante la trasferta in Arabia, alcuni club si erano mossi, così come accaduto nella precedente estate. L’agente del belga è in costante contatto con la società per individuare una soluzione.

Tuttavia, il contesto internazionale è mutato e anche le tensioni in Medio Oriente rischiano di incidere sulle dinamiche del mercato. Il club azzurro è consapevole di non poter chiedere cifre elevate e, allo stesso tempo, non sembrano esserci molte opzioni concrete in Europa.

Per questo si valutano piste estere: la MLS rappresenta una possibilità, mentre resta suggestiva, seppur complicata, l’ipotesi di un ritorno all’Anderlecht, dove tutto ebbe inizio al fianco del padre Roger.