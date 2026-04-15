Zaniolo, c'è pure il Napoli! Gazzetta: "Udinese lo riscatterà, ma c'è un problema"
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo, oggi all’Udinese, è tra i profili più interessanti dell’ultima stagione di Serie A, con 6 gol e 6 assist in 28 presenze. Numeri che non sono passati inosservati e che lo inseriscono tra i possibili obiettivi anche del Napoli. Il suo eventuale acquisto a titolo definitivo non rappresenterebbe un’operazione proibitiva: l’Udinese, infatti, può riscattarlo dal Galatasaray entro la fine del mese per una cifra considerata accessibile, intorno ai 9 milioni di euro.
Resta però un nodo importante da sciogliere: l’ingaggio. Attualmente pesa per circa 3 milioni netti a stagione. Negli ultimi mesi il club friulano ha beneficiato del contributo dei turchi, sostenendo una spesa ridotta (circa 1 milione), ma in caso di riscatto il tema salariale diventerebbe centrale nelle valutazioni future e questo potrebbe spingerlo anche altrove.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lazio
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro