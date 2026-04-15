Di Lorenzo, il rientro slitta: il capitano può tornare a fine aprile

Di Lorenzo, il rientro slitta: il capitano può tornare a fine aprileTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il Napoli continua a lavorare in vista della sfida contro la Lazio dell’ex Sarri, tra assenze ancora da segnalare per Antonio Conte

Il Napoli continua a lavorare in vista della sfida contro la Lazio dell’ex Sarri, tra assenze ancora da segnalare per Antonio Conte.  Come riportato da Il Corriere dello Sport, Amir Rrahmani è vicino al rientro in campo, mentre ci sono ancora altre situazioni che necessitano di ancora altri giorni per il recupero. 

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, "ci vorrà invece ancora un po’ di tempo per il capitano, Giovanni Di Lorenzo (fine aprile), così come per David Neres e Antonio Vergara".