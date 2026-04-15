Alisson adesso ci spera: vuole una maglia da titolare con la Lazio

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Una presenza che va oltre i numeri, capace di incidere anche solo con le giocate.

Il Napoli si aggrappa anche al talento e all’imprevedibilità di Alisson per affrontare al meglio il finale di stagione. L’attaccante azzurro spera di partire titolare nella prossima sfida, consapevole del suo peso specifico nell’economia del gioco. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, "Alisson spera di esserci, stavolta dall’inizio, perché con lui comunque si accende la luce anche senza gol o assist diretti". Una presenza che va oltre i numeri, capace di incidere anche solo con le giocate.

Il suo ingresso nell’ultima gara ha cambiato l’inerzia del match: "domenica è cambiato il vento quando a sinistra si è sistemato tra Spinazzola e Hojlund, con De Bruyne alla sua destra, con Lobo e Olivera a coprirgli le spalle". In quel contesto, Alisson ha provato a caricarsi la squadra: "ha provato a sostenere anche da solo, a un certo punto, il peso dell’attacco del Napoli".

Un profilo unico, capace di accendere la partita in ogni momento. Sempre secondo il quotidiano, "un fattore, Alisson, che in campo si diverte come fosse per strada", con un entusiasmo che a volte lo porta anche oltre: "anche per questo a volte tende a strafare, perché rientra nel ricordo del ragazzino che pensa solo a godersi il momento".