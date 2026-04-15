Lazio, la testa è gia alla Coppa Italia: a Napoli rodaggio e riposo per gli acciaccati

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Il Napoli in campionato è, vista la situazione attuale, praticamente di passaggio: la Lazio pensa già all’Atalanta. La sfida al Maradona, a pochi giorni dalla semifinale di Coppa Italia, servirà più come rodaggio che come vero obiettivo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega che per Bergamo l’unico in forte dubbio è Marusic, alle prese con una lesione al polpaccio: il recupero è complicato. Per il resto, Sarri punta ad avere quasi tutta la rosa pronta per Bergamo, esclusi i lungodegenti Provedel e Rovella.

La gestione delle energie sarà fondamentale chiarisce il quotidiano: contro il Napoli verrà valutato chi far giocare e chi risparmiare in vista della gara decisiva. Situazione delicata per Gila e Maldini, entrambi alle prese con problemi al ginocchio e da gestire con cautela. Nei prossimi giorni, spiega il Corriere dello Sport, Sarri deciderà se concedergli qualche minuto contro il Napoli o lasciarli completamente a riposo in vista della sfida all'Atalanta.