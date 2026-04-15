Napoli-Lazio, Rrahmani corre verso il rientro: le ultime su Amir
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Come riportato da Il Corriere dello Sport, "la squadra in campo per preparare la sfida alla Lazio dell’ex Sarri", con una situazione ancora da monitorare ma in evoluzione: quella di Amir Rrahmani. Il centrale azzurro è infatti il più vicino al ritorno tra gli indisponibili: "di quelli al momento ancora out, il centrale è il più vicino al ritorno tra i convocati".
La prudenza resta, ma la fiducia cresce: "ci sono speranze concrete per il suo recupero, ma si continuerà a valutare in questi giorni". Un rientro che sarebbe importante, considerando la lunga assenza: "Rrahmani manca dal 15 febbraio e ha saltato le ultime sette partite di Serie A per la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata contro la Roma".
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