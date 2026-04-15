Napoli-Lazio, Rrahmani corre verso il rientro: le ultime su Amir

Napoli-Lazio, Rrahmani corre verso il rientro: le ultime su AmirTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Come riportato da Il Corriere dello Sport, "la squadra in campo per preparare la sfida alla Lazio dell’ex Sarri", con una situazione ancora da monitorare ma in evoluzione: quella di Amir Rrahmani. Il centrale azzurro è infatti il più vicino al ritorno tra gli indisponibili: "di quelli al momento ancora out, il centrale è il più vicino al ritorno tra i convocati".

La prudenza resta, ma la fiducia cresce: "ci sono speranze concrete per il suo recupero, ma si continuerà a valutare in questi giorni". Un rientro che sarebbe importante, considerando la lunga assenza: "Rrahmani manca dal 15 febbraio e ha saltato le ultime sette partite di Serie A per la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata contro la Roma".