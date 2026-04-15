Manovre per la mediana: al Napoli piacciono due profili internazionali

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Il Napoli guarda avanti e inizia a progettare il prossimo ciclo, partendo da un reparto chiave come il centrocampo

Il Napoli guarda avanti e inizia a progettare il prossimo ciclo, partendo da un reparto chiave come il centrocampo. Tra strategie e possibili rivoluzioni, il club azzurro si muove con attenzione sul mercato internazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, "il Napoli, per il centrocampo, ha messo gli occhi su Gomes del Wolverhampton e Rios del Benfica". Due profili diversi tra loro, ma accomunati da prospettiva e qualità.

Il quotidiano sottolinea infatti come si tratti di giocatori "con caratteristiche diverse, ma più giovani e comunque con una buona esperienza internazionale", perfettamente in linea con la nuova filosofia del club. Alla base c’è una visione chiara: "Manna e De Laurentiis lavorano per aprire un nuovo ciclo".

Un progetto che potrebbe portare anche a cambiamenti importanti nell’attuale rosa. Non è escluso, infatti, che il Napoli possa ripensare alcune certezze: "con o senza Lobotka. Con o senza Anguissa, il futuro dovrà essere sempre più azzurro".