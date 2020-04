ADL tra i presidenti più infiammati dopo la lettera di Sky: il retroscena dall'assemblea

Richiesta di maxi-riduzione di Sky ai club qualora il campionato non dovesse riprendere. La lettera è stata consegnata ai club di Serie A ieri pochi minuti prima dell'inizio dell'assemblea. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la reazione dei presidenti è stata veemente, De Laurentiis era tra i più infiammati. I club si sono sentiti presi per il collo con l'ultima scadenza fissata il primo maggio e il termine ultimo per accettare la proposta è fine aprile, dunque tra pochi giorni. Lotito ha parlato addirittura di "ricatto". Alla fine tutte le società sono state d'accordo: sì alla ripresa del campionato. Adesso si attendono novità dal Governo.