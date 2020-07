ADL unisce la Serie A: Lotito appoggia l'idea, l'obiettivo è raddoppiare introiti in pochi anni

De Laurentiis ha in mente di raddoppiare gli introiti della Serie A in pochi anni diventando finanziatori di propri contenuti e non più soci. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega com'è andato l'incontro di ieri a Roma, dov'erano presenti tutte le società ad eccezione di Juventus e Brescia. I presidenti sono dalla parte di De Laurentiis, in particolar modo Lotito, patron della Lazio, e ora bisogna risentirsi prima dell'assemblea del 30 luglio quando andrà formulata una proposta da inserire all'ordine del giorno.