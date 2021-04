ADL vicino alla squadra: ha dato la carica agli azzurri prima della Lazio

"C'è bisogno di tutti e alla vigilia anche De Laurentiis ha dato la carica agli azzurri, spingendoli ad approfittare del passo falso del Milan". Questo quanto scrive Repubblica oggi in edicola a poche ore dalla sfida contro la Lazio. Il quotidiano sottolinea la solita vicinanza del patron azzurro in un momento simile, con gli azzurri che sono ancora in piena corsa per conquistare la Champions League, il quarto posto.