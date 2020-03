ADL vuole incontrare Callejon per trattare il rinnovo: si attende fine emergenza

José Maria Callejon non ha ancora ben chiaro quello che sarà il suo futuro e dopo le parole del suo agente che ha spiegato che non ci sia accordo per il rinnovo al Napoli, il Corriere dello Sport parla della possibilità che lo spagnolo possa comunque firmare, ma Aurelio De Laurentiis, come successo anche con Mertens, vuole avere un confronto faccia a faccia con l'esterno. Cosa al momento impossibile a causa dell'emergenza Coronavirus.