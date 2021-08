Affare Lukaku, il Chelsea potrebbe offrire un bomber come contropartita

In attesa di capire quale sarà l'entità del rilancio del Chelsea per l'Inter nella trattativa Romelu Lukaku, il Corriere dello Sport propone una nuova possibile contropartita tecnica in favore dei nerazzurri, sempre con l'obiettivo di arrivare ad un pacchetto complessivo da 130 milioni di euro di valore.

Il nome, dopo quello di Marcos Alonso, potrebbe essere quello di Timo Werner, attaccante tedesco arrivato a Stamford Bridge lo scorso anno che non ha impressionato nella prima stagione in Premier. Al momento, però, il nome di Werner non sembra esaltare particolarmente la società nerazzurra.