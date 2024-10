Agente di Kvara a Milano: previsto incontro con il ds Manna dopo la partita

Oggi a San Siro torneranno dal primo minuto in attacco sia Politano sia Kvaratskhelia

Incontro in vista tra l'agente di Kvara e il Napoli: arrivano conferme anche dal Corriere dello Sport. Il quotidiano in edicola scrive: "A proposito di Khvicha: la presenza del suo agente Mamuka Jugeli a Milano, secondo programmi, introduce a un imminente incontro per il rinnovo con il ds Manna. Capitolo comunque successivo alla partita con il Milan. Il clou della giornata".

Intanto oggi a San Siro il georgiano tornerà titolare con Politano nel solito modulo: "Un sistema che in fase difensiva propone una linea a cinque in virtù dell’interpretazione a tutta fascia dello stesso Politano (5-4-1), e che nello sviluppo offensivo diventa un 4-2-2-2: Kvara e il collega agiranno nella coppia di trequarti alle spalle di Lukaku e McTominay, ancora a sostegno del centravanti ma allo stesso tempo fondamentale nelle situazioni di non possesso, considerandone l’intensità e le straordinarie capacità atletiche".