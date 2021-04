Aggancio Juve, Gattuso ci ha sempre creduto: la svolta è arrivata in un momento preciso

Il Napoli batte il Crotone e vola al quarto posto in classifica, rosicchiandogli altri due punti a pochi giorni dallo scontro diretto di mercoledì. Un 4-3, quello maturato ieri, che vale la quinta vittoria di fila a cui Rino Gattuso ha sempre creduto fortemente, credendo fortemente nella sua squadra più che in ogni altra cosa. Lo sottolinea oggi in edicola La Gazzetta dello Sport:

"L’operazione aggancio è riuscita. L’ha costruita di partita in partita, Rino Gattuso, consapevole che il suo Napoli, rimesso a posto, non l’avrebbe tradito. Battendo il Crotone, l’allenatore s’è meritato di giocarsi, alla pari, lo scontro diretto con la Juventus, che vale il quarto posto in classifica. Cinque vittorie consecutive evidenziano l’inversione di tendenza sulla quale in pochi avrebbero scommesso fino a qualche settimana fa. Una volta svuotata l’infermeria, Gattuso ha avuto a disposizione i suoi giocatori migliori, quelli che gli sono mancati nei giorni terribili, vissuti con tensione, in attesa di capire che cosa ne sarebbe stato del suo futuro".