Aggiornamenti su Politano: l'obiettivo è l'Inter ma può bruciare le tappe
Oggi alle 09:10
di Arturo Minervini

Buone notizie per Matteo Politano, alle prese col recupero dopo la lesione distrattiva al gluteo destro subita contro la sfida al Genoa al Maradona. L'esterno destro di Antonio Conte sta mostrando segni di progressi e, come riferisce l'edizione odierna di La Repubblica, l’obiettivo dello staff azzurro è riaverlo al 100% per la sfida del 25 ottobre contro l’Inter.

Non è però da escludere, spiega il quotidiano, un rientro anticipato dell'esterno fondamentale per gli equilibri della squadra: Politano potrebbe tornare in campo già contro il Torino, magari per uno spezzone di gara, o al massimo nella sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven in programma martedì 21 ottobre in Olanda.