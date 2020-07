Al San Paolo la Roma è un tabù: ecco quando avvenne l'ultimo successo degli azzurri

Il Napoli stasera, al San Paolo, dovrà affrontare il tabù Roma. Come riporta Tuttosport, la squadra giallorossa, negli ultimi anni, è diventata la bestia nera dei partenopei nelle gare nell'impianto di Fuorigrotta. E' dai tempi di Rafa Benitez, novembre 2014, che il Napoli non batte la società capitolina tra le mura amiche. Quella volta fini 2-0 per gli azzurri. Da allora due pareggi e due ko.