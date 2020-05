Al via la Fase2, tornano al lavoro 4,4 di italiani: in Campania circa 250mila

Il grande giorno è arrivato, per tanti ma non per tutti: oggi inizia la fase 2 e, come sottolinea il Corriere della Sera, 4,4 milioni di italiani rientrano così nei rispettivi laboratori, uffici e fabbriche.

Secondo i dati della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, più della metà dei lavoratori chiamati alla ripresa nel nostro Paese arriva dal Nord (per la precisione 2,773 milioni, di cui oltre un milione solo in Lombardia). Al Centro ricominciano invece in 812.000, con la Toscana che ha i maggiori rientri (323.000) insieme al Lazio (254.000), mentre al Sud ripartono in 822.000, di cui 247.000 in Campania e 203.000 in Puglia.

La maggior parte di chi ritorna in fabbrica o in ufficio è costituita da uomini (72,2%) di oltre 40 anni e solo il 48,8% degli Under 30 potrà riprendere già oggi a lavorare. Inoltre, solo nel 36,6% dei casi i lavoratori potranno farlo in smart working: la maggioranza (63,4%) dovrà tornare fisicamente in sede, viste le peculiarità della propria attività.