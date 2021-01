Alex Sandro e Cuadrado recuperano per il Napoli? Il punto sulle loro condizioni

La Juve ritroverà Cuadrado e Alex Sandro per la sfida in Supercoppa contro il Napoli in programma il 20 gennaio? A fare il punto sulle loro condizioni è Tuttosport oggi in edicola. Per quel che riguarda il brasiliano la strada sarà più lunga, visto che nei giorni scorsi ha manifestato sintomi: potrà sottoporsi ai test soltanto tre giorni dopo la probabile guarigione e dovranno passarne altri dieci prima di essere sottoposto al tampone per il via libera.

Più rapido l’iter per Cuadrado: asintomatico e scoperto martedì, dovrebbe effettuare il tampone venerdì 15 per puntare a tornare convocabile contro l’Inter nel match del 17 gennaio.