Alisson o ancora i Fab Four? Gazzetta: Conte ha una tentazione

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Il Napoli accelera la preparazione in vista della trasferta di Parma con una seduta tecnico-tattica a Castel Volturno che inizia a delineare le possibili scelte di Conte. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’unico vero nodo riguarda il centrocampo, dove resta aperto il ballottaggio tra Alisson Santos e Anguissa.

La tentazione Alisson per Conte

“La tentazione esiste ma se tornasse utile lanciarlo nel mischione a gara in corso? Alisson Santos sta bene e diventa un’opzione”, si legge. Il tecnico valuta quindi se puntare dal primo minuto sul brasiliano oppure sfruttarlo a partita in corso, considerando anche l’impatto avuto da Anguissa contro il Milan.

Con Alisson, McTominay scala accanto a Lobotka

Per il resto, sembra prendere forma un assetto con McTominay al fianco di Lobotka e Santos tra le linee. In difesa, la soluzione dei tre mancini convince e non dovrebbe essere toccata. Sulle corsie, possibile chance per Politano, mentre in attacco Hojlund viaggia verso il recupero dopo il virus.