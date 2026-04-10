Conte sta per ritrovare i suoi pilastri: ecco quando rientreranno Di Lorenzo e Rrahmani

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Buone notizie in arrivo per il Napoli, che si prepara a riabbracciare due colonne della propria difesa.

Buone notizie in arrivo per il Napoli, che si prepara a riabbracciare due colonne della propria difesa. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani sono infatti sulla via del recupero e puntano a tornare a disposizione già per la sfida contro la Lazio.

Come Conte ha sostituito Di Lorenzo e Rrahmani

Intanto Antonio Conte ha dovuto gestire l’emergenza arretrata alternando diverse soluzioni. Da un lato l’impiego di Beukema sul centro-destra, dall’altro una linea composta da tre mancini, assetto che sembra aver garantito maggiore solidità. “Questa è stata la scelta d’emergenza a gara in corso contro la Fiorentina, dopo l’infortunio di Di Lorenzo, e poi dal primo minuto contro Torino e Milan”, si legge.