Addio a uno dei Fab Four? Manna studia un colpo in stile Anguissa

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Addio a uno dei Fab Four, a uno dei protagonisti dei due scudetti. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parlando di mercato e di quelle che potrebbero essere le mosse del club azzurro a centrocampo per l'estate.

"La mediana potrebbe perdere uno dei suoi senatori, con Lobotka e Anguissa ormai trentenni e non più intoccabili. Al Napoli piacciono il brasiliano Joao Gomes, 25 anni, e il colombiano Richard Rios, 26 anni a giugno. Dinamismo, senso tattico ed esperienza internazionale nel motore. Gomes potrebbe lasciare il Wolverhampton, ultimo in Premier e già con un piede e mezzo in Premiership: la retrocessione potrebbe abbassare il suo valore e favorire l'affare. Un colpo in stile Anguissa, che retrocesse col Fulham prima di approdare al Napoli. Rios, invece, vorrebbe provare una nuova esperienza e guarda con interesse verso l'Italia".