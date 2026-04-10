Infortunio Rrahmani: novità sui tempi di recupero

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Amir Rrahmani non recupera per la gara di domenica contro il Parma. Poteva farcela ma alla fine tornerà, forse, per quella successiva, contro la Lazio. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Per Rrahmani discorso rinviato alla prossima: sarà rivalutato in vista della Lazio, attesa sabato 18 aprile al Maradona", si legge. Rrahmani è uno degli ultimi assenti per infortunio di questo lungo elenco. Out anche Lukaku, Di Lorenzo, Neres e Vergara. Per ognuno tempi di recupero differenti. Ma per la fine della stagione la rosa dovrebbe tornare al completo per il gran finale.