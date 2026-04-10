Formazione Napoli, un solo dubbio per Parma: riguarda Alisson e i Fab Four

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Un solo dubbio di formazione per la partita di domenica a Parma. Alisson dall'inizio o a gara in corso? Se lo domanda l'edizione odierna de La Gazzetta

Un solo dubbio di formazione per la partita di domenica a Parma. Alisson dall'inizio o ancora a gara in corso? Se lo domanda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto su quelle che saranno le scelte di Conte per domenica. "Un dubbio esiste, forse uno solo, e riguarda la scelta su Alisson Santos, dunque anche su Anguissa, che contro il Milan ha spaccato la partita e si è candidato a modo suo per giocarne un'altra dall'inizio. La tentazione esiste ma un allenatore ha il dovere di riflettere a lungo e sui 90': e se tornasse utile lanciarlo nel mischione a gara in corso, se proprio dovesse servire? Alisson Santos sta bene, anche benissimo, e dunque diventa un'opzione, la più possente di questa vigilia che entrerà nel vivo soprattutto con le prove odierne".

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