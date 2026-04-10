Il triste primato del Napoli: dal 2021 solo 15' agli Under 21, è ultimo al mondo

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Una statistica che fotografa una tendenza negativa non solo per il Napoli, ma per tutta la Serie A: anche Inter e Lazio fanno registrare dati negativi

Un dato che fa riflettere quello evidenziato da La Repubblica: il Napoli è ultimo al mondo per utilizzo di giocatori Under 21 dal 2021 a oggi. Numeri impietosi, con appena un quarto d’ora in cinque anni, diviso tra gli 11 minuti di Cioffi e i 4 di Zanoli.

Male il Napoli, ma male tutta la Serie A

Una statistica che fotografa una tendenza negativa non solo per il Napoli, ma per tutta la Serie A: anche Inter e Lazio fanno registrare dati poco incoraggianti. A salvarsi, si fa per dire, è il Parma, che però si piazza soltanto al 190° posto in questa speciale classifica.