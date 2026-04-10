Quarto attacco, ottava difesa ma secondo in classifica: lo strano caso del Napoli
Non è nei numeri offensivi o difensivi che il Napoli costruisce la propria stagione, ma nella capacità di resistere e colpire al momento giusto. Come evidenzia La Repubblica, gli azzurri restano in alta classifica pur avendo “appena il quarto attacco e addirittura l’ottava difesa della Serie A”, con 47 gol segnati e 30 subiti.
Il miracolo di Conte, nonostante i numeri
Il saldo è un +17 che impallidisce rispetto a Inter, Como, Juventus e Milan, ma che non racconta fino in fondo la realtà. “Per questo hanno quasi del miracoloso i risultati ottenuti dalla squadra di Antonio Conte”, si legge. Il dato simbolo è impressionante: ben 27 vittorie di misura in meno di due anni di gestione. Un segnale chiaro della mentalità costruita dal tecnico, capace di trasformare il Napoli in una squadra concreta, cinica e pronta a soffrire.
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