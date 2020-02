Allan punito, ma il discorso vale per tutti: Gattuso vuole risolvere così una situazione ingarbugliata

Allan è stato estromesso dalla lista dei convocati per la trasferta di Cagliari a causa dello scarso impegno in allenamento. Per Gennaro Gattuso bisogna dare sempre il massimo, questo chiede alla sua squadra, pertanto il discorso non vale solo per il centrocampista brasiliano, utilizzato per dare un messaggio a tutta la squadra, come suggerisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Detto fatto, ora il tecnico del Napoli dà seguito a quanto “minacciato” per seguire un percorso coerente e risolutivo in una situazione ingarbugliatissima. A farne le spese oggi è il brasiliano Allan e domani potrebbero essere altri giocatori. Il segnale di Gattuso è forte e chiaro e vuole esserlo all’interno come all’esterno".