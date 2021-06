Allarme Ancelotti: prepara l'offerta monstre per Lozano al Real

Carlo Ancelotti pronto a sferrare l'attacco per Hirving Lozano. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna di Tuttosport: "Mentre un rischio serio sta per arrivare dalla Liga e ha come oggetto Hirving Lozano. Carlo Ancelotti, che lo volle nel Napoli da lui allenato, sta preparando la cifra da presentare a De Laurentiis, 50 milioni di euro, e portarlo con sé a Madrid.

Ancelotti vuole il messicano esploso con la cura Gattuso, piuttosto che Fabian Ruiz o Koulibaly, anch’essi nella lista di gradimento delle merengues" spiega il quotidiano.