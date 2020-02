Allarme Coronavirus, a rischio le gare di Coppa Italia: ipotesi porte chiuse

"Porte chiuse: avanti anche in Coppa Italia" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina quest'oggi. Niente deroghe per lo Stadium: anche la super-sfida tra Juventus e Inter di domenica prossima a porte chiuse. Si continua a giocare senza pubblico, con i match di Coppa Italia a rischio. Decreto in arrivo sul tema, anche se al momento la sfida Napoli-Inter non sembra essere a rischio.