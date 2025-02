Allarme infortuni, CdS: "Record di iella, ma anche conto salato di mercato insoddisfacente"

vedi letture

Questa l'amara considerazione che arriva dalle pagine del Corriere dello Sport

"Una nemesi: in sedici giorni, dalla vigilia della partita con la Juve a quella con l’Udinese, Conte ha perso tre esterni sinistri in fila. Olivera, Spinazzola e Neres". Questa l'amara considerazione che arriva dalle pagine del Corriere dello Sport: "Senza contare che Buongiorno, il centrale mancino, non gioca dal 14 dicembre: una singolare epidemia.

Il record della iella. Ma anche il conto salatissimo di un mercato estremamente insoddisfacente per una capolista, soprattutto alla vigilia del ciclo decisivo per lo scudetto: Kvara è stato ceduto per 75 milioni al PSG ed è arrivato last second in prestito Okafor dal Milan, in enorme ritardo di condizione e non ancora impiegabile dal primo minuto; Conte aveva chiesto un difensore jolly adattabile anche sulle fasce - Danilo - e invece ha soltanto perso in sequenza prima Olivera e poi Spina".