Corbo: "Conte ha faccia spenta e ai giornalisti dà risposte sfuggenti e irrisorie"
Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica parla di Conte, della Supercoppa, delle sensazioni tipiche della vigilia: "Viaggia con il Napoli il suo presidente. Non va solo a raccogliere l’incasso da riportare a Napoli. Aurelio De Laurentiis va a trasmettere il significato di una missione. Magari a sostenere il suo allenatore che nei filmati della conferenza di Riad aspetta le domande con una faccia spenta, preoccupato solo di dare risposte sfuggenti, evasive, irrisorie. Prova a convincere se stesso e chi lo ascolta che «dopo ogni vittoria ci sono reazioni che sono quasi sempre le stesse».
Riad è la prima porta che si spalanca davanti al Napoli per uscire dal cupo grigiore che sta per chiudere il 2025 dello scudetto con il ricordo di quel trionfo nel pomeriggio incantevole di una calda primavera nel panorama di Napoli, uno show teletrasmesso ovunque, di certo più spettacolare dello stesso campionato appena vinto".
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
