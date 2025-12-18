Cds su Lukaku: "In caso di necessità non si tira indietro, ma non è ancora pronto"

A proposito di centravanti, il Corriere dello Sport parla di Hojlund titolare questa sera col Milan e poi scrive: "Oltre a Lucca, in panchina dovrebbe rivedersi Lukaku per la prima volta. Un primo traguardo: Conte ha spiegato chiaramente che non ha minuti, sottolineando la precarietà della sua condizione atletica dopo 126 giorni senza calcio - s'è infortunato il 14 agosto - e due allenamenti in gruppo, ma la sola presenza tra le riserve è di certo un elemento molto positivo. In ogni caso, Big Rom non si tirerebbe indietro in caso di necessità".

Conte ieri ha palato così di Big Rom in conferenza: "In questo momento non ha neanche qualche minuto nelle gambe. Noi dobbiamo essere bravi e avere anche la pazienza di aspettarlo quando sarà il momento giusto. Ora è rientrato in gruppo ed è una cosa molto positiva, parliamo di un giocatore di personalità, carisma ed esperienza che ha la sua valenza dentro al gruppo come Di Lorenzo e i veterani che sono qui da anni. Poi bisognerà avere pazienza e avere dei test fisici per capire quando potrà rientrare senza il minimo pericolo di doversi fermare".