Gazzetta ricorda: "Hojlund questa sera poteva giocare nel Milan"

Rasmus Hojlund in estate avrebbe potuto vestire la maglia del Milan. Lo ricorda La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ricordando cosa era accaduto in estate.

"Mai totalmente sedotto, ma comunque fortemente tentato. Solo che alla fine della storia, per stringersi la mano e cominciare un percorso insieme, c’è bisogno di una risposta a ogni domanda e di una soluzione a ogni problema. Ed è in quella pausa che Milan e Hojlund si sono presi a metà agosto che il Napoli si è inserito con prepotenza, per risolvere l’emergenza offensiva nata dall’infortunio in amichevole di Lukaku. Sì, Rasmus Hojlund questa sfida l’avrebbe potuta giocare a maglie invertite.

E probabilmente avrebbe fatto la fortuna di Allegri e del suo nuovo progetto Milan, a cui sembra mancare come l’aria un vero numero 9. Il blitz Hojlund non ha mai chiuso all’ipotesi Milan, solo che voleva garanzie, economiche e di progettualità. Non voleva un trasferimento in prestito secco, pretendeva la certezza di cominciare un nuovo capitolo della sua carriera senza l’assillo di dover dimostrare tutto il suo potenziale”.