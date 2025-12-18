Milan-Napoli, Repubblica: "Obiettivo finale senza Lukaku e Leao"

di Fabio Tarantino

Questa sera non è solo Napoli contro Milan, ma anche Antonio Conte contro Massimiliano Allegri, tornati a sfidarsi in Serie A per la prima volta dopo oltre un decennio lo scorso 28 settembre. In palio questa sera non ci saranno i tre punti ma l'accesso alla finale di Supercoppa Italiana, che entrambi gli allenatori si giocheranno però senza i loro giocatori più rappresentativi. 

Presentando la sfida di questa sera, infatti, La Repubblica ha titolato "Obiettivo finale senza Lukaku e Leao", anche se il portoghese, in panchina, potrebbe tornare utile a partita in corso, casomai nell'ultimo quarto d'ora, nel momento in cui dovesse dare segnali positivi nella rifinitura di stamattina. 