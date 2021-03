Alleggerire ingaggi sarà necessario anche con la Champions: previste pesanti perdite

Nessuna delle due parti sembra al momento pronta a progettare un futuro insieme. Si parla di scelte future in casa Napoli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che prova a quantificare le perdite subite da De Laurentiis per la pandemia in corso.

"C’è una tregua per favorire l’obiettivo comune: portare il Napoli tra le prime quattro della classifica. Le vittorie possono cambiare tutto ma si tratta di un futuro difficile da pronosticare. Le ripercussioni economiche del Covid-19 sul calcio hanno tolto al Napoli più di 100 milioni, il monte ingaggi dovrebbe essere alleggerito anche in caso di qualificazione alla Champions League" si legge sul quotidiano.