Curiosità su Gila: al Napoli potrebbe ritrovare un amico dei tempi del Real

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Nella stagione 2021-2022, entrambi hanno vestito la maglia del Castilla, la seconda squadra dei Blancos allenata all'epoca da Raul Gonzalez.

Mario Gila e Rafa Marin potrebbero ritrovarsi presto fianco a fianco nella difesa del Napoli. I due centrali spagnoli condividono infatti un passato importante nelle giovanili del Real Madrid, dove hanno avuto modo di crescere insieme prima di intraprendere percorsi differenti. Nella stagione 2021-2022, entrambi hanno vestito la maglia del Castilla, la seconda squadra dei Blancos allenata all'epoca da Raul Gonzalez.

Rafa Marin e Gila, un passato nelle giovanili del Real Madrid

In quell'annata Gila e Rafa Marin hanno formato spesso la coppia centrale della retroguardia, mettendo in mostra qualità che negli anni successivi li hanno portati nel calcio dei grandi. Gila, più grande di due anni, lasciò poi il Real Madrid aprendo ulteriori spazi proprio a Rafa Marin.

Adesso il destino potrebbe riportarli nuovamente dalla stessa parte. Il difensore della Lazio è infatti uno dei principali obiettivi del Napoli per rafforzare il reparto arretrato e aumentare il livello di competitività della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.