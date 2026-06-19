Quanti giocatori in bilico! Il futuro di 7 azzurri è in dubbio: i nomi

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Il mercato del Napoli non passerà soltanto dai nuovi acquisti. Prima di affondare il colpo su obiettivi come Mario Gila o sul futuro vice Di Lorenzo, Massimiliano Allegri sarà chiamato a valutare attentamente diversi elementi della rosa attuale. Come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno, sono almeno sette i nomi importanti che restano in bilico in vista della prossima stagione: Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Mathias Olivera.

Napoli, ecco gli addii più probabili

Proprio l'uruguaiano rappresenta una situazione da monitorare. Secondo il quotidiano, il laterale non avrebbe gradito la gestione tecnica dell'ultima stagione e avrebbe chiesto maggiori garanzie sul proprio impiego. Discorso diverso per Anguissa, che al momento appare il candidato più concreto a lasciare Castel Volturno. Molto dipenderà dalle valutazioni di Allegri, che nelle prossime settimane definirà chi farà parte del nuovo progetto tecnico e chi, invece, potrà essere sacrificato per finanziare il mercato in entrata