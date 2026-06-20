Quando firmerà Allegri? La strategia del Napoli e la volontà di De Laurentiis

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L'accordo tra De Laurentiis e Allegri è già raggiunto, ma la firma attende la risoluzione del contratto con il Milan. In casa Napoli regna la calma

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli: l'intesa con Aurelio De Laurentiis è ormai consolidata da tempo, ma l'annuncio ufficiale tarda ad arrivare per ragioni prettamente burocratiche. Lo rivela il Corriere dello Sport, che questa mattina ha fatto il punto della situazione sull'attesa che si protrae ormai da giorni. Restano da completare soltanto gli aspetti formali legati alla chiusura del rapporto tra il tecnico livornese e il Milan, con cui è ancora sotto contratto fino al 2027. Quello è l'ultimo ostacolo che separa Allegri dall'inizio della sua nuova avventura sulla panchina azzurra.

Allegri-Milan, risoluzione del contratto in ritardo: la riorganizzazione interna del club rossonero frena tutto

Il nodo principale che blocca l'ufficializzazione di Allegri al Napoli è la trattativa per sciogliere il vincolo contrattuale con il Milan. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nelle ultime settimane il processo si è rallentato a causa della profonda riorganizzazione interna che sta attraversando il club rossonero. Una situazione che non dipende dalla volontà delle parti in causa, ma che sta allungando inevitabilmente i tempi. Allegri resta formalmente un allenatore del Milan fino a quando non sarà trovato l'accordo definitivo per la risoluzione, passaggio imprescindibile prima di poter apporre la firma sul contratto con il Napoli.

Napoli, nessuna preoccupazione per l'attesa: a Castel Volturno si programma già la stagione

Negli uffici di Castel Volturno e nella sede della SSC Napoli, l'atmosfera è distesa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, all'interno del club partenopeo non filtra alcuna preoccupazione per i tempi che si allungano: la parola di Allegri c'è, l'accordo è stato raggiunto e si tratta solo di completare gli ultimi passaggi formali. Nel frattempo il Napoli non sta a guardare e continua a programmare il futuro, lavorando sul mercato e sulla struttura della rosa che sarà affidata al tecnico toscano. L'annuncio è solo questione di tempo