McTominay, il Napoli vuole evitare la 'trappola Mondiale': si lavora per chiudere il rinnovo

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Il Napoli lavora al futuro e vuole blindare due dei suoi uomini chiave: Scott McTominay e Stanislav Lobotka

Il Napoli lavora al futuro e vuole blindare due dei suoi uomini chiave: Scott McTominay e Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro starebbe accelerando per trovare un’intesa sui rinnovi dei due centrocampisti, considerati centrali nel progetto tecnico dei prossimi anni.

Per quanto riguarda McTominay, il Napoli vuole evitare possibili inserimenti dopo il Mondiale. Lo scozzese, attualmente legato agli azzurri fino al 2028, è ritenuto uno dei pilastri della squadra e la società avrebbe intenzione di chiudere il discorso rinnovo il prima possibile, così da mettersi al riparo da eventuali assalti internazionali.

Discorso simile anche per Lobotka. Il regista slovacco ha una clausola rescissoria per l’estero da 25 milioni di euro, valida entro la prima metà di luglio, e il Napoli starebbe valutando il prolungamento del contratto anche per gestire con maggiore serenità eventuali interessamenti futuri. L’obiettivo del club è chiaro: consolidare la spina dorsale della squadra e ripartire dalle sue certezze.