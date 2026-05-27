Tanti occhi su Vergara: piace ad un ricco club di Premier e a due italiane

vedi letture

l talento campano classe 2003, cresciuto a Frattamaggiore, è infatti uno dei nomi che stanno attirando maggiormente l’attenzione sul mercato

Tanti occhi su Antonio Vergara. Il talento campano classe 2003, cresciuto a Frattamaggiore, è infatti uno dei nomi che stanno attirando maggiormente l’attenzione sul mercato dopo l’exploit degli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, Antonio Vergara “potrebbe diventare oggetto del desiderio per diversi club in estate”. Un interesse nato grazie alle ottime prestazioni offerte tra campionato, Coppa Italia e Champions League, competizioni nelle quali il giovane offensivo ha trovato continuità e gol.

Il Mattino sottolinea come “il ragazzo di Frattamaggiore è sulla lista di mercato del Bournemouth”, club di Premier League reduce dalla qualificazione in Europa League. Le sue prestazioni, però, “non sono passate inosservate neppure in Italia”. Sempre secondo il quotidiano, sulle tracce del calciatore ci sarebbero anche Atalanta e Lazio. L’Atalanta, pronta a ripartire in Europa con Sarri in panchina, starebbe valutando il profilo di Vergara per rinforzare il reparto offensivo, mentre anche la Lazio segue con attenzione l’evoluzione della situazione.