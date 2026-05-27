Il Tottenham mette Vergara nel mirino: la contromossa del Napoli

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Oggi alle 12:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il talento classe 2003 avrebbe conquistato l’interesse del Tottenham

Antonio Vergara continua ad attirare l’attenzione anche fuori dall’Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il talento classe 2003 avrebbe conquistato l’interesse del Tottenham, che lo avrebbe seguito con attenzione negli ultimi mesi dopo le ottime prestazioni offerte contro Chelsea, Fiorentina e Como.

Il club londinese avrebbe monitorato da vicino la crescita del centrocampista napoletano, considerato uno dei profili più interessanti del panorama azzurro.

Proprio per questo motivo il Napoli avrebbe deciso di blindarlo: pronta infatti la proposta di rinnovo con prolungamento del contratto fino al 2030 e adeguamento dell’ingaggio, segnale chiaro della volontà del club di puntare forte su di lui anche in ottica futura.