Il Tottenham mette Vergara nel mirino: la contromossa del Napoli
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Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il talento classe 2003 avrebbe conquistato l’interesse del Tottenham
Antonio Vergara continua ad attirare l’attenzione anche fuori dall’Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il talento classe 2003 avrebbe conquistato l’interesse del Tottenham, che lo avrebbe seguito con attenzione negli ultimi mesi dopo le ottime prestazioni offerte contro Chelsea, Fiorentina e Como.
Il club londinese avrebbe monitorato da vicino la crescita del centrocampista napoletano, considerato uno dei profili più interessanti del panorama azzurro.
Proprio per questo motivo il Napoli avrebbe deciso di blindarlo: pronta infatti la proposta di rinnovo con prolungamento del contratto fino al 2030 e adeguamento dell’ingaggio, segnale chiaro della volontà del club di puntare forte su di lui anche in ottica futura.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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