Voci fitte sull'addio: Anguissa e la tentazione Galatasaray
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napolipotrebbe ripartire senza due protagonisti dell’ultima stagione. Il focus è soprattutto sul centrocampo, dove restano in bilico le posizioni di Frank Anguissa e Antonio Vergara.
Il quotidiano sottolinea come “il nuovo allenatore azzurro rischia di non trovare nella rosa 2026-27 due protagonisti dell’ultima stagione”, evidenziando in particolare la situazione del centrocampista franco-camerunense. Anguissa, infatti, è in scadenza nel 2027 e il rinnovo appare ancora lontano.
Sempre secondo Il Mattino, il Galatasaray starebbe preparando la prima offerta ufficiale per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere uno dei simboli degli ultimi due Scudetti. La trattativa non si preannuncia semplice, ma il continuo tira e molla sul rinnovo potrebbe spingere il Napoli a valutare seriamente la cessione.
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