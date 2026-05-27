Blitz di Italiano per incontrare ADL: voleva conoscere il progetto e le ambizioni del club

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Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano sarebbe ormai vicinissimo alla panchina del Napoli.

Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano sarebbe ormai vicinissimo alla panchina del Napoli. Dopo l’incontro delle ultime ore con Aurelio De Laurentiis, il tecnico del Bologna sarebbe pronto a compiere il passo decisivo: presentare le dimissioni al club rossoblù per liberarsi e chiudere poi l’accordo con gli azzurri.

La rosea parla di un vero e proprio “blitz” che potrebbe finalmente portare al matrimonio tra Italiano e il Napoli dopo anni di corteggiamento. Il tecnico, da tempo considerato uno dei preferiti del presidente azzurro, avrebbe avuto un faccia a faccia ritenuto “la fine naturale di un lungo inseguimento”.

“All’incontro non era solo. Con lui l’agente storico e l’avvocato. La base dell’accordo dovrebbe essere triennale, per un ingaggio più o meno in linea con quello che oggi Italiano percepisce a Bologna: circa tre milioni a stagione più bonus. Ma al di là dell’aspetto economico, Italiano voleva conoscere il progetto azzurro. E le ambizioni del club”.