Allegri ha in mente un Napoli che volerà sulle fasce: lavora a due moduli

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Il nuovo Napoli immaginato da Massimiliano Allegri parte dalle fasce. L’idea del tecnico è quella di costruire una squadra capace di “volare” sugli esterni, sfruttando la spinta dei terzini e degli attaccanti laterali. In attesa di definire il futuro di Kevin De Bruyne, il progetto tattico prevede soluzioni flessibili, con la possibilità di alternare il 3-4-3 al 4-3-3 a seconda delle caratteristiche degli interpreti e delle esigenze delle partite. Un impianto di gioco dinamico, pensato per valorizzare la velocità e la qualità negli ultimi trenta metri, con le corsie laterali come principale fonte di profondità e imprevedibilità.

Esterni protagonisti nel progetto azzurro di Allegri

In questo contesto trovano spazio diversi profili già individuati dalla dirigenza. Da una parte Khalaili e David Neres rappresentano le opzioni principali per gli esterni offensivi, mentre dall’altra si valutano alternative come Leonardo Spinazzola o Miguel Gutiérrez, affiancati da Alisson in una soluzione più fisica e di spinta. Non mancano poi altre pedine pronte a rilanciarsi: Noa Lang è atteso a una stagione di conferme dopo un periodo altalenante, mentre Exequiel Zeballos resta un obiettivo concreto. L’esterno del Boca Juniors sogna da tempo il Napoli e attende sviluppi tra i due club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.