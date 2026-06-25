La prima richiesta di ADL ad Allegri per la prossima stagione

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L'accordo tra il Napoli e Massimiliano Allegri è ormai definito.

L'accordo tra il Napoli e Massimiliano Allegri è ormai definito. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, resta soltanto da risolvere un ultimo passaggio burocratico prima dell'annuncio ufficiale del nuovo allenatore azzurro. Il quotidiano spiega che "con Massimiliano Allegri è già tutto definito, anche se il tecnico deve ancora liberarsi dal Milan", un dettaglio che finora non avrebbe rallentato il lavoro di programmazione della società. La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre che il Napoli vuole chiudere la vicenda nel più breve tempo possibile. "Il Napoli ha fretta di rendere tutto ufficiale e chissà che anche Aurelio non possa provare a smuovere la matassa nelle prossime ore", si legge nell'articolo.

Allegri-Napoli, manca solo l'ufficialità. Pronto un triennale

Per il tecnico livornese sarebbe già pronto un accordo importante. Secondo il quotidiano, "per Max è pronto un contratto triennale da 4,5 milioni a stagione più bonus", confermando la fiducia del presidente Aurelio De Laurentiis nell'ex allenatore di Juventus e Milan. L'obiettivo della società è dare continuità ai successi ottenuti nelle ultime stagioni. La Gazzetta dello Sport evidenzia che Allegri "è lui l'uomo designato per continuare a tenere in alto il Napoli dopo il biennio vincente di Conte".

La prima richiesta di De Laurentiis ad Allegri

Ma il compito del nuovo allenatore non si limiterà al campionato. Il presidente azzurro si aspetta un deciso cambio di passo anche in campo internazionale. Come conclude la Gazzetta dello Sport, "A Max, però, Aurelio chiederà anche una campagna europea emozionante, dopo il deludente cammino della scorsa stagione"